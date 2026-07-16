Tayyar Article
الجيش يوقف 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع
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16 July 2026
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38 mins ago
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source: tayyar.org
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دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في مناطق: الليلكي، الجاموس، طريق المطار القديم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت ٥ مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع بتاريخ ١٤ /٧ /٢٠٢٦، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. أثناء عملية الدهم تعرض عناصر الوحدة لإطلاق نار فردّوا بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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