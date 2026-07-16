جلسة مجلس النواب:

- سقوط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025

- إقرار إقتراح القانون الرامي الى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية

- اقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة "4 ثانياً" من القانون رقم 289 تاريخ 2014/4/30 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني