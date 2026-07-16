قال النائب حسين الحاج حسن في حديث للجديد: لن نسلم السلاح "وما رح يقدروا ينزعوه"وأضاف: القرى الواقعة ضمن المنطقة التجريبية غير محتلة عدا قرية واحدة وإنجاز الدولة اللبنانية "دون كيشوتي"وأعلن: 9 وزراء من الحكومة اللبنانية لا يأيدون اتفاق الاطار والسلطة "رايحة على خلاف وخطاب قاسي معنا"