إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير جمهورية تركيا في لبنان مراد لوتيم، بحضور الدكتور طارق صادق منسق قسم العلاقات الخارجية والدبلوماسية في التيار.

وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية – التركية وسبل تعزيزها، إضافةً إلى التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.



