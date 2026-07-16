خطفَ الأضواء حضور قائد الجيش اللبناني العماد ردولف هيكل على رأس وفدٍ عسكري كبير ضمّ رئيس الأركان في قصر الصنوبر، وذلك في ذكرى إحياء عيد الاستقلال الوطني الفرنسي في بيروت، علماً أن العماد هيكل قلّما يحضر هكذا مناسبات ويكتفي بإيفاد ممثلين عنه.ما أعطى وجوده بعداً سياسياً في خضم الضجّة الداخلية والخارجية حول دوره في ملفات حساسة وكبيرة وعلاقته برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وحملت رسالة سياسية تؤكد على وحدة المؤسسة العسكرية وخياراتها الوطنية.وقد لاقى وجود المسؤول ترحيباً كبيرأً من السفير الفرنسي في لبنان الذي التقاه لمدة عشرة دقائق الى جانب وزير الثقافة غسان سلامة الذي مثّل رئيسي الجمهورية والحكومة في المناسبة.