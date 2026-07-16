توقفت مصادر سياسية عند التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تكليف قوات الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل العسكري في لبنان لمعالجة مسألة الحــزب!، ما يضع لبنان في دائرة الخطر الحقيقي في ظل خلط الأوراق الإقليمية الناتجة عن الصراع والحرب في المنطقة.وعلى الرغم من النفي المتكرر للشرع وحكومته لنيتهم التدخل العسكري في لبنان، لكن المصادر رأت أن كلام ترامب يحمل في طياته خطة عسكرية – سياسية لفرض واقع جديد على الساحة اللبنانية يتلاقى والوقائع الأمنية في جنوب لبنان وتطورات المنطقة. متسائلة عن صمت السلطة اللبنانية حيال كلام ترامب الذي ينتهك السيادة اللبنانية وتحريض واضح وفاضح لدولة ثانية لشن عدوان على لبنان ما يهدد السلم الأهلي والأمن الداخلي!.ولفتت المصادر الى أن وضع ترامب مهلة 45 يوماً لإزالة سوريا عن لائحة العقوبات والدول الراعية للإرهاب الى جانب زيارة ترامب لتركيا ولقائه الرئيس آردوغان والشرع معاً، والوعود الأميركية ببيع أنقرة طائرة الــ أف 35 ورفع العقوبات عن الصناعات العسكرية التركية، ودعوة ترامب منذ أيام الى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا ولبنان، كُلها مؤشرات على تحضير الأرضية السياسية لعمل أمني وعسكري كبير في لبنان ضمن صفقة أميركية – تركية – سورية. وتختم المصادر بالسؤال: ما هو ثمن التقديمات الأميركية لسوريا إذا لم يكُن تدخلاً في لبنان؟. وتعتقد المصادر أن التدخل ليس بالضرورة عبر القوات العسكرية السورية الرسمية، بل تحريك خارجي لمجموعات وفصائل أجنبية متطرفة موجودة على الحدود اللبنانية – السورية من جهة القلمون – سرغايا – القصير، لا تملك حكومة الشرع سيطرة عليها وتختلف معها في الخيارات السياسية والشرعية، ويترجم ذلك في سلسلة تفجيرات طالت العاصمة السورية ومناطق أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية.