كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:تم تعديل القانون لاعطاء رئيس الجامعة اللبنانية حق الترشح لدورة ثانية على ان يأتي تعيينه متزامنا مع تعيين مجلس الجامعة، مع تمديد بالمهل لاعطاء مجلس الوزراء ستة اشهر لاتمام هذه التعيينات واصدارها بمرسوم واحد.