Tayyar Article
لكرملين: نتواصل مع إيران لكن لم نتلقَّ طلباً لإجراء اتصال مع بوتين
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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14 :22
خاص - قائد الجيش يخطُف الأضواء في قصر الصنوبر..! تتمة
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14 :20
الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة
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14 :19
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليّاً لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
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14 :09
المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا كان ترمب مصرّاً على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا
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14 :06
خاص - لبنان في دائرة الخطر.. مؤشرات مقلقة لتدخل عسكري عبر الحدود تتمة
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14 :04
غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان
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Just in
-
14 :22
خاص - قائد الجيش يخطُف الأضواء في قصر الصنوبر..! تتمة
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14 :20
الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة
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الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليّاً لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
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14 :09
المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا كان ترمب مصرّاً على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا
-
14 :06
خاص - لبنان في دائرة الخطر.. مؤشرات مقلقة لتدخل عسكري عبر الحدود تتمة
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14 :04
غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان
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