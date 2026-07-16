بري للنواب: "حابين تجوا السبت والأحد؟ ما فينا نكفّي هيك"
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16 July 2026
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22 mins ago
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source: tayyar.org
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استأنف مجلس النواب جلسته العامة لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين.
واستُهلّت الجلسة بسجال بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير الدفاع ميشال منسى، عندما كانت تُناقش مشروع قانون يتعلق بقانون الدفاع الوطني الخاص بحيازة إجازات للضباط وتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية.
وبينما كانت يعقوبيان تُشيد بمشروع القانون، صفّق عدد من النواب وقالوا لها: "مبروك الصلحة"، في إشارة إلى السجال الذي وقع بينها وبين وزير الدفاع في جلسة الأمس.
فردّت يعقوبيان: "بخصوص الزقفة، هيدا ما خصّه، أنا عم بحكي بموضوعية عن مشروع القانون، بس بعدني بدي اعتذار من وزير الدفاع على قلة التهذيب وردّه النابي".
فتدخّل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قائلاً: "ما فيكي تقولي قلة تهذيب".
أما النائب أديب عبد المسيح فطالب بشطب العبارة من المحضر، معتبراً أنها لا تليق بحقّ وزير الدفاع.
وتدخّل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "يا جماعة، اليوم آخر جلسة إلا إذا حابين تجوا السبت والأحد. كل الجرايد مبارح قالت إنو كانت الجلسة فوضى، ما فينا نكفّي هيك". فردّ النائب رازي الحاج ممازحًا: "هيدي إشاعة دولة الرئيس".
وخلال النقاش، قال عبد المسيح: "وزير الدفاع اللي كلنا منحبه وكلّه أخلاق"، فردّت عليه يعقوبيان قائلة: "مش مظبوط، ما بسمحلك، ترضاها على أمك أو أختك؟".
أما منسى فقال: "مش غلط الإنسان يكون مثقّف ومهذّب"، فردّت يعقوبيان عليه: "ويعتذر".
وقال بو صعب: "يا بولا خلص بقى"، أما برّي فتوجّه إلى يعقوبيان قائلاً: "ليش عم تعملي فوضى؟".
وردّت يعقوبيان قائلة: "مبارح وزيرة التربية طلبتوا منها تعتذر على كلمة "غوغائيين" الكلام اللي قاله وزير الدفاع أكبر بكتير". فقال لها بو صعب: "الوزيرة قالت كلامها بالإعلام، بحالتكن ما منعرف شو صاير بيناتكن"، لترد: "مش صحيح، نشر بيانه بالإعلام".
وفي نهاية النقاش، أُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.
مشادة بين الجميّل والصمد
كذلك، حصلت مشادة كلامية حادة بين رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، والنائب جهاد الصمد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وفي التفاصيل، وأثناء مناقشة مشروع قانون يسمح للضباط التعليم في الجامعة اللبنانية، قال الجميّل إنَ "رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد لم يعرف بالقانون".
فردّ الصمد قائلاً: "احترم حالك وتكلم معي بأدب"، فأشار الجميّل إلى أنّ "الصمد ليس من مستواه ولن يردّ عليه".
وتدخل النائب الياس حنكش وقال للصمد: "اربط زندك".
عندها، وصف الصمد رئيس "الكتائب" بـ"الواطي"، فتدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.
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