جاد ابو جودة في حلقة جريئة:-واصلين حكما الى حرب اهلية وهذان الصحافيان يروجان لل"هبل"-المعادلة الوحيدة القابلة للعيش هي انسحاب كامل مقابل حصرية السلاح و غير ذلك مضيعة للوقت