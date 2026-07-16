أفاد مراسل "النهار" من مجلس النواب أنه أثناء مناقشة مشروع قانون يسمح للضباط التعليم في الجامعة اللبنانية، قال النائب سامي الجميل إنَّ رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد لم يعرف بالقانون ما دفع الصمد بالرد بالقول: "احترم حالك وتكلم معي بأدب"، ليرد الجميل أن الصمد ليس من مستواه ولن يرد عليه، ليعود الصمد ويصف الجميل بـ"الواطي"، وعندها تدخل رئيس المجلس وحسم الموضوع