شهدت جلسة مجلس النواب سجالًا كلاميًا على خلفية مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمدرسة الحربية، وخلال النقاش، صوّتت النائب بولا يعقوبيان على أحد البند المتعلق بالمدرسة الحربية، قبل أن يتوجه إليها عدد من النواب بالسؤال عمّا إذا كانت قد تصالحت مع وزير الدفاع ميشال منسى، فأجابت: "لا، هو بلا تهذيب، وما بدي أتصالح معه".وعلى إثر ذلك، اندلع سجال حاد داخل الجلسة بين النائبين بولا يعقوبيان وأديب عبد المسيح، بعدما اعتبر الأخير أن تصريحات يعقوبيان تضمنت إساءة بحق وزير الدفاع، ما أدى إلى تبادل الصراخ بين الطرفين، قبل متابعة أعمال الجلسة التشريعية.