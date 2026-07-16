Tayyar Article
اقرار مشروع قانون تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سنوات المدرسة الحربية من ٣ الى ٤ سنوات ومعادلتها كي يتمكن الضباط من الحصول على اجازات بثلاث اختصاصات
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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