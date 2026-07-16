كتب النائب فريد البستاني عبر اكس:أزف للبنانيين إقرار قانون حماية المستهلك الذي يعدّ انتصاراً مدوياُ لهم ولحقوقهم بعد سنين طويلة من الإستغلال من قبل بعض التجار الجشعين.يشرفني ان اكون قد قمت بصياغة هذا القانون والتقدم به وتأمين المواققة عليه في لجنة الإقتصاد واللجان المشتركة .إن تطبيق هذا القانون بشكل محترف من قبل السلطات المختصة سوف يكون مكسباً كبيراً لحقوق كافّة المواطنين ويؤمن حمايتهم من تفلّت الأسعار والغلاء الفاحش.الكرة الآن في ملعب السلطة الرقابية التي اصبح بيدها قانون فعّال يمكّنها من مراقبة اسعار السلع وتسطير محاضر الضبط وتنفيذ الغرامات المالية العادلة وبالتالي وضع حدّ للتفلّت في الأسعار الذي تشهده الأسواق و الحدّ من التضخّم .