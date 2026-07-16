Tayyar Article
النائب سليم عون لصوت كل لبنان:
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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11 :19
الحماية المدنية الجزائرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حريق بمؤسسة لرعاية الأيتام في العاصمة الجزائر
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11 :17
استئناف الجلسة التشريعية في يومها الثاني
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11 :10
"سانا": إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية والتحقيقات أثبتت أنّها كانت معدّة للمرور عبر سوريا لصالح "حزب الله"
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11 :08
جدل أمني في إسرائيل.. انتقادات لـ"طلب" سارة نتنياهو تتمة
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11 :05
النائب السابق أمل أبو زيد عبر LBCI:
• نتنياهو يسعى إلى إبقاء الساحة اللبنانية في حالة غليان، لأسباب سياسية داخلية ولتأمين إعادة انتخابه
• لا تزال هناك صعوبة في التواصل بين حزب الله والدولة اللبنانية بشأن ملفات الجنوب
• الجيش اللبناني بحاجة إلى استنابات قضائية لتنفيذ مهامه في الجنوب، والسلطة السياسية وحدها لا تملك صلاحية اتخاذ هذا القرار خارج الإطار القانوني
• لديّ هاجس وخشية من وقوع أي اصطدام داخلي في الجنوب، وهو أمر واقعي يجب التعامل معه بواقعية
• أهالي الجنوب يواجهون تحديات وجودية جراء التدمير المستمر، غير أنهم متمسكون بأرضهم رغم الضغوط الكبير
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10 :59
الجيش الأوكراني: استهداف 6 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر آزوف
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Just in
-
11 :19
الحماية المدنية الجزائرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حريق بمؤسسة لرعاية الأيتام في العاصمة الجزائر
-
11 :17
استئناف الجلسة التشريعية في يومها الثاني
-
11 :10
"سانا": إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية والتحقيقات أثبتت أنّها كانت معدّة للمرور عبر سوريا لصالح "حزب الله"
-
11 :08
جدل أمني في إسرائيل.. انتقادات لـ"طلب" سارة نتنياهو تتمة
-
11 :05
النائب السابق أمل أبو زيد عبر LBCI:
• نتنياهو يسعى إلى إبقاء الساحة اللبنانية في حالة غليان، لأسباب سياسية داخلية ولتأمين إعادة انتخابه
• لا تزال هناك صعوبة في التواصل بين حزب الله والدولة اللبنانية بشأن ملفات الجنوب
• الجيش اللبناني بحاجة إلى استنابات قضائية لتنفيذ مهامه في الجنوب، والسلطة السياسية وحدها لا تملك صلاحية اتخاذ هذا القرار خارج الإطار القانوني
• لديّ هاجس وخشية من وقوع أي اصطدام داخلي في الجنوب، وهو أمر واقعي يجب التعامل معه بواقعية
• أهالي الجنوب يواجهون تحديات وجودية جراء التدمير المستمر، غير أنهم متمسكون بأرضهم رغم الضغوط الكبير
-
10 :59
الجيش الأوكراني: استهداف 6 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر آزوف
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