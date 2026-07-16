النائب السابق أمل أبو زيد عبر LBCI:

• نتنياهو يسعى إلى إبقاء الساحة اللبنانية في حالة غليان، لأسباب سياسية داخلية ولتأمين إعادة انتخابه

• لا تزال هناك صعوبة في التواصل بين حزب الله والدولة اللبنانية بشأن ملفات الجنوب

• الجيش اللبناني بحاجة إلى استنابات قضائية لتنفيذ مهامه في الجنوب، والسلطة السياسية وحدها لا تملك صلاحية اتخاذ هذا القرار خارج الإطار القانوني

• لديّ هاجس وخشية من وقوع أي اصطدام داخلي في الجنوب، وهو أمر واقعي يجب التعامل معه بواقعية

• أهالي الجنوب يواجهون تحديات وجودية جراء التدمير المستمر، غير أنهم متمسكون بأرضهم رغم الضغوط الكبير