نفى الاعلامي ريكاردو كرم عبر اكس مشاركته في لقاء مسيحي لبناني وكتب:تفاجأتُ بذكر اسمي في البيان الصادر عن مجموعة "مسيحيون من أجل لبنان"، والإيحاء بأنني شاركت في اجتماعها أو أُبلغت بمضمونه أو وافقت عليه. يهمّني أن أوضح أنني لم أشارك في أي اجتماع، ولم أُطّلع على أي مسودة أو بيان قبل صدوره، ولم أُعطِ أي موافقة، صريحة أو ضمنية، على إدراج اسمي أو نسب أي موقف إليّ.صحيح أنّ صديقاً قديماً تواصل معي، وأخبرني عن مبادرة يعمل عليها وأبلغني برغبته في لقائي للحديث عنها، إلا أنّ اللقاء لم يحصل بسبب وجودي في الخارج منذ ثلاثة أسابيع. كذلك، لم يُعرض عليّ أي بيان أو وثيقة، ولم أُستشر في أي من مضامينها. إنّ استخدام أسماء الأشخاص في بيانات عامة أو سياسية من دون علمهم أو موافقتهم المسبقة لا ينسجم مع الأصول التي يفترض أن تحكم أي عمل عام، مهما كانت النوايا أو الأهداف. أمّا مواقفي، فقد اعتدت أن أعبّر عنها بنفسي، وبكل وضوح، وفي الوقت والأسلوب اللذين أختارهما، ولا يمكن أن تُنسب إليّ أي مواقف أو تُستخدم باسمي من دون علمي وموافقتي. اقتضى التوضيح وشكراً.