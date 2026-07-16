صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 14 /7 /2026، أقدم المواطن (ج.ص.) على إطلاق النار باتجاه المواطنين والأحياء السكنية في بلدة بتغرين - المتن.على أثر ذلك، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم في عدد من البلدات وأوقفت المواطن المذكور في بلدة مرجبا - المتن، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. خلال عملية الدهم، تعرضت الوحدة لإطلاق نار من قبل المطلوب ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.