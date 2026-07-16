مفاوضات روما: فعلتها واشنطن والمناطق التجريبية تحت الامتحان
-
16 July 2026
-
14 mins ago
-
-
source: المدن
-
لارا الهاشم -
وكأن الوقت كان يسابق نفسه بين إيطاليا ولبنان وأميركا. في روما مفاوضات سبقت لقاء الرئيس جوزاف عون بالرئيس دونالد ترامب الذي من المفترض أن يتم في ٢١ تموز وفي يد الرئيس عون ورقة قوة داخلية. أما في بيروت فتوجيهات رئاسية بضرورة خروج الفريق المفاوض اللبناني بنتائج عملية وفي موازاتها في واشنطن إصرار على ضرورة إنجاح المهمة قبيل لقاء القمة في البيت الأبيض.
مفاوضات روما في يومها الثاني
على عكس اليوم الأول من المفاوضات في روما التي تأجل انعقادها لحوالى الساعة بسبب تأخر وصول الوفد الإسرائيلي، التزمت الوفود الإسرائيلية والإميركية واللبنانية في اليوم الثاني بالموعد المحدد لاجتماعها عند التاسعة من صباح الأربعاء.
فعند التاسعة إلا عشر دقائق تقريباً شق موكب الوفدين الإسرائيلي والأميركي مدخل السفارة الأميركية في روما، وبعد دقائق معدودة وصل الوفد اللبناني المؤلف من السفيرين سيمون كرم وندى حمادة معوض والعميد المتقاعد زياد هيكل. عند التاسعة تقريباً بتوقيت روما بدأ الاجتماع. لكن الجولة اختتمت قبل ثلاث ساعات من الموعد المحددـ أي قرابة الواحدة بعد مباحثات مكثّفة ومعمّقة وصفها أكثر من مصدر بالبناءة، وقد قال مسؤول أميركي إنها إيجابية ومثمرة.
لكن انتهاء الاجتماع قبل موعده لا يعكس سلبية في التفاوض، وإنما تشير معلومات "المدن" إلى أن النقاشات كانت معمّقة ومكثفة ومفصّلة بهدف قطع الطريق على أي ثغرة قد تؤدي لاحقاً إلى عرقلة المسار. في هذا الإطار تقول المصادر إن الراعي الأميركي لعب دوراً أساسياً في إنجاح مفاوضات روما، إن كان عبر وضع الأمور في نصابها حيناً أو تقديم طروحات حيناً آخر، وهو ما كان يعوّل عليه لبنان بشكل أساسي. علما أنه وبمجرّد استضافة السفارة الأميركية للاجتماع بحضور مستشار وزير الخارجية الأميركية دان هولر والمسؤول في الخارجية الأميركية جاي مينس، فهذا يعني أن واشنطن لا تزال تولي اهتماماً للملف اللبناني- الإسرائيلي.
اجتماعات روما تطبيق لإطار واشنطن
بالرغم من اعتراف غالبية المسؤولين والشعب اللبناني بأن الإطار لم يكن أفضل ما يمكن تحقيقه، لكن المؤكد أنه كان المفتاح الذي أدى إلى خفض التصعيد بنسبة عالية وإلى عودة أكثر من ٧٠٠ ألف نازح إلى ديارهم. والأهم أنه تحدث بوضوح عن سيادة الدولتين، ما أسقط كل ما سبقه عن نية إسرائيلية خلق مناطق عازلة أو عن مشروع اقتصادي أميركي_إسرائيلي في جنوب لبنان، بحسب مصادر مطلعة تحدّثت إلى "المدن".
وبما أن سيادة الدولة تعني تلقائياً بسط سلطتها على كامل أراضيها، يتمسك لبنان ببدء تحديد المناطق النموذجية ووضع جدولٍ زمني لها وخطة عملية لمعالجتها. لذا كانت توجيهات الرئيس عون واضحة للوفد المفاوض، وهي عدم البحث في أي شيء آخر قبل التوصل إلى خطوات تنفيذية في ما خص الإطار، خصوصاً لجهة بدء تطبيق المناطق التجريبية بكل شروطها؛ أي الانسحاب الإسرائيلي، إعادة انتشار الجيش وإعادة الإعمار التي توازي الشرطين الأولين من حيث الأهمية.
من هنا تركّز النقاش على مدى يومين حول المناطق التجريبية ونطاقها، حيث انطلق الجانب اللبناني من خطة وضعها الجيش. وهنا كان التباين في وجهات النظر. فلبنان كان يريد بدء الخطة، أقلّه من منطقة محتلّة بعد خروج الجيش الإسرائيلي منها وهو أمر لا ينطبق على زوطر الغربية التي يوجد الإسرائيلي عند أطرافها الشرقية وليس في داخلها. لكن من وجهة نظر الاحتلال، فإنّ مجرّد انسحابه من أطرافها يعني تسليمها الجيش اللبناني وإعادة انتشار جيشه.
بالنتيحة رست المباحثات مبدئياً على منطقتين هما زوطر الغربية الواقعة شمال الليطاني ومنطقة ثانية جنوبي الليطاني تضم فرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاويه وصريفا التي لم يحتلها الجيش الإسرائيلي أساساً. لكن وفقاً للمعطيات، ما هو مطلوب اليوم ليس فقط انتشار الجيش اللبناني فيها إنما إحكام السيطرة عليها والإمساك بها والتأكد من خلوّها من السلاح.
مع العلم أن ما يفصل بين عدد من هذه المناطق، وتحديدا فرون والغندورية وبرج قلويه وقلويه وبين قرى الخط الاصفر المواجهة مثل الطيبة والقنطرة وعدشيت القصير، هو وادي الحجير الذي يعتبره الاسرائيلي خط إمداد أساسي لحزب الله، وهو ربما ما يفسّر في هذه المرحلة التركيز على هذه المنطقة كأول بقعة نموذجية او تجريبية.
في أي حال فإن هذا الاتفاق السياسي سيُستكمل باجتماع عسكري إسرائيلي_ لبناني - أميركي افتراضي لتحديد المناطق النموذجية بشكل نهائي مع كل التفاصيل العسكرية وتاريخ بدء التنفيذ.
تفتيش المنازل.. هل عادت العقدة؟
لطالما شكلت آلية التحقق من معالجة السلاح في الجنوب جوهر النقاشات من الناقورة إلى واشنطن فروما. ففي ظل عمل لجنة الميكانيزم برز يومها المطلب الأميركي الإسرائيلي بضرورة تفتيش البيوت، لكن رد الجيش اللبناني كان وقتها واضحاً، وهو أنه لا يحق له دخول الممتلكات الخاصة إلا بموجب قرار قضائي أو تكليف حكومي. فالجيش في النهاية ينفذ قرارات السلطة التنفيذية التي يخضع لها، وهو لن يعرض عسكرييه لمواجهة مع أصحاب المنازل والأهالي من دون أي غطاء سياسية او قانوني.
مع انتهاء عمل الميكانيزم وتشكيل لجنة جديدة للتنسيق العسكري تحت إدارة السنتكوم عاد موضوع التحقق إلى الواجهة، وبرزت معه من جديد مسألة تفتيش المنازل، لا سيما أن المناطق التجريبية ستشمل بلدات سكنية ومأهولة.
في معلومات المدن أن آلية التحقق لم توضع ولم تُحدّد للجهة الثالثة التي ستقوم بها، لكن وإلى حين الاتفاق على كل هذه التفاصيل سيتم تنسيق التحقق مع اللجنة الجديدة MTC FOR L العاملة تحت إشراف السنتكوم. أما في ما خص تفتيش المنازل الذي أعيد طرحه في اجتماع روما، فقد كان موقف الجيش ثابتاً وواضحاً بردّه على بعض الاستفسارات الاسرائيلية، وهو أنه لا يدخل الممتلكات الخاصة من دون غطاء قانوني.
وعليه، فان الموقف السياسي الذي تبنّاه لبنان كان واضحاً في هذا المجال، وهو أن الغطاء القانوني اللازم سيُمنح للجيش اللبناني للقيام بكل مهامه وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، حتى لو تطلب ذلك تفتيش المنازل.
وإلى حين اتضاح الصورة النهائية للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية، العين على آب المقبل حيث من المفترض أن يتبلور شكل لجان العمل المشتركة واختصاص كل منها، وستكون أبرز الملفات الخلافية تثبيت الحدود وفقاً لاتفاقية الهدنة.
-
Just in
-
09 :49
مقر «خاتم الأنبياء»: إذا نفّذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران، فسنضرب البنية التحتية في المنطقة
-
09 :47
النائب سليم عون لصوت كل لبنان:
• لا يزال هناك 26 بندًا وموضوع العفو العام هو آخر البنود ونحن كتيار موقفنا واضح وصريح ومعلن وغير قابل للنقاش
• إذا توافقوا عليه يستطيعون إقراره بسيئاته وحسناته أما موقفنا فحاسم ولن نقبل بأن يُعفى أيّ شخص اعتدى على الجيش اللبناني أو القوى الأمنية
-
09 :43
إعلامي شهير ينفي مشاركته في لقاء مسيحي لبناني! تتمة
-
09 :40
إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم في المتن تتمة
-
09 :34
البنزين يرتفع غداً أقلّه 60 ألف ليرة (نداء الوطن) تتمة
-
09 :30
عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
البنزين يرتفع غداً أقلّه 60 ألف ليرة
-
المناطق التجريبية: إسرائيل باعت لبنان "من كيسه"
-
المنطقة التجريبية تختبر التزام «حزب الله» بالتراجع من جنوب الليطاني: آلية تنفيذها تتطلب انسحابات متبادلة
-
ما الهدف من هذا الضغط الأميركي؟
-
إسرائيل تدرس العودة إلى توسيع عملياتها في أكثر من منطقة لبنانية!
-
ساعة الصفر.. غداً! (اللواء)
-
"جبل الفأس".. ما سر الموقع النووي الذي هدد ترامب بتدميره؟
-
ترامب: الشرع سيتولى التعامل مع ملف حزب الله
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026
-
كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي»
-
مفاوضات روما: عودة إلى المسار العسكري غير المباشر
-
العثور على جثتي اب وابنه في خراج بلدة حلوة - قضاء راشيا!
-
بعد اختفائه لأشهر... الجيش ينعي شهيده!
-
قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات
-
قشة لفة: جنبلاط فوق وجنبلاط تحت، وهل يحضّر ترامب مقلباً بالرئيس؟
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ تعويذة "التجريبية" إلى التطبيق برعاية أميركية ومسار الإنسحاب الكامل في مهبّ المجهول... ترامب يواصل التلويح ب"عصا" الشرع!
-
السفارة الاميركية: المحادثات في روما كانت مثمرة وإيجابية وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية
-
البطريرك الحويك طوباويًا... لقاء احتفالي فني بدعوة من بترونيات
-
بلدية فرون: أي بيان يصدر باسم البلدة من خارج المرجعيات لا يلزم أهاليها ولا يعكس رأيهم
-
-
Just in
-
09 :49
مقر «خاتم الأنبياء»: إذا نفّذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران، فسنضرب البنية التحتية في المنطقة
-
09 :47
النائب سليم عون لصوت كل لبنان:
• لا يزال هناك 26 بندًا وموضوع العفو العام هو آخر البنود ونحن كتيار موقفنا واضح وصريح ومعلن وغير قابل للنقاش
• إذا توافقوا عليه يستطيعون إقراره بسيئاته وحسناته أما موقفنا فحاسم ولن نقبل بأن يُعفى أيّ شخص اعتدى على الجيش اللبناني أو القوى الأمنية
-
09 :43
إعلامي شهير ينفي مشاركته في لقاء مسيحي لبناني! تتمة
-
09 :40
إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم في المتن تتمة
-
09 :34
البنزين يرتفع غداً أقلّه 60 ألف ليرة (نداء الوطن) تتمة
-
09 :30
عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إعلامي شهير ينفي مشاركته في لقاء مسيحي لبناني!
-
-
-
16 July 2026
-
إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم في المتن
-
-
-
16 July 2026
-
البنزين يرتفع غداً أقلّه 60 ألف ليرة
-
-
-
16 July 2026
-
عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟
-
-
-
16 July 2026
-
تعلم أكثر من لغة يمنح دماغك ميزة غير متوقعة
-
-
16 July 2026
-
اعتراف غير متوقع في ملف إبستين.. ما علاقة نائب الرئيس الأميركي؟!
-
-
-
16 July 2026
-
العراق: سجال بشأن سؤال ترمب عن سليماني
-
-
16 July 2026
-
أفضل الساعات الذكية من حيث عمر البطارية في يوليو 2026
-
-
16 July 2026
-
توخيل: لست نادما على قراراتي أمام الأرجنتين
-
-
16 July 2026
-
المناطق التجريبية: إسرائيل باعت لبنان "من كيسه"
-
-
-
16 July 2026