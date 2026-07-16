Tayyar Article
مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: مضيق هرمز صار خاضعاً لسيادتنا بقرار من المرشد كإنجاز لحرب الـ40 يوماً
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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09 :49
مقر «خاتم الأنبياء»: إذا نفّذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران، فسنضرب البنية التحتية في المنطقة
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09 :47
النائب سليم عون لصوت كل لبنان:
• لا يزال هناك 26 بندًا وموضوع العفو العام هو آخر البنود ونحن كتيار موقفنا واضح وصريح ومعلن وغير قابل للنقاش
• إذا توافقوا عليه يستطيعون إقراره بسيئاته وحسناته أما موقفنا فحاسم ولن نقبل بأن يُعفى أيّ شخص اعتدى على الجيش اللبناني أو القوى الأمنية
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09 :43
إعلامي شهير ينفي مشاركته في لقاء مسيحي لبناني! تتمة
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إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم في المتن تتمة
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09 :49
مقر «خاتم الأنبياء»: إذا نفّذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران، فسنضرب البنية التحتية في المنطقة
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09 :47
النائب سليم عون لصوت كل لبنان:
• لا يزال هناك 26 بندًا وموضوع العفو العام هو آخر البنود ونحن كتيار موقفنا واضح وصريح ومعلن وغير قابل للنقاش
• إذا توافقوا عليه يستطيعون إقراره بسيئاته وحسناته أما موقفنا فحاسم ولن نقبل بأن يُعفى أيّ شخص اعتدى على الجيش اللبناني أو القوى الأمنية
-
09 :43
إعلامي شهير ينفي مشاركته في لقاء مسيحي لبناني! تتمة
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09 :40
إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم في المتن تتمة
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09 :36
مفاوضات روما: فعلتها واشنطن والمناطق التجريبية تحت الامتحان (المدن) تتمة
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البنزين يرتفع غداً أقلّه 60 ألف ليرة (نداء الوطن) تتمة
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