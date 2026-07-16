إسرائيل تدرس العودة إلى توسيع عملياتها في أكثر من منطقة لبنانية!
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: الأخبار
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حذّرت مصادر مطّلعة عبر صحيفة “الاخبار” من أن العدو الإسرائيلي يدرس العودة إلى توسيع عملياته في أكثر من منطقة لبنانية، في حال استمر التدهور في مسار المواجهة الإيرانية – الأميركية.
وأوضحت أن تل أبيب التي تعتبر أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران فرضت عليها قيوداً، من بينها الحدّ من تنفيذ عمليات خارج الجنوب ولا سيما في الضاحية الجنوبية وبيروت، ترى أن انهيار الاتفاق يجعلها في حلّ من هذه القيود، ويتيح لها استئناف عملياتها بذريعة «إزالة تهديدات وشيكة».
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