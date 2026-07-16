ساعة الصفر.. غداً! (اللواء)
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16 July 2026
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17 mins ago
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source: tayyar.org
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جاء في صحيفة اللواء:
على صعيد الجولة السادسة من المفاوضات، المباشرة بين لبنان واسرائيل في روما انعقدت امس بعد وصول الوفدَين إلى مقرّ السفارة الأميركية.
وانتهى اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة في روما قرابة الثانية بعد ظهر أمس، وحسب ما ذكرت المعلومات فإن الجيش اللبناني قدَّم إلى الوفد اللبناني المفاوض الايضاحات التي كانت مطلوبة من الجانب الإسرائيلي، في ما خص تطبيق المناطق النموذجية حيث اشترط لبنان وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وافيد أن المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون، وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الاسرائيلية.
وقالت المصادر: «سيكون هناك بحث بما سُمِّيَ الإطار أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين النموذجيتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى»، مشيرةً إلى أنّ «نطاق البحث يتناول التقنيات أي الانسحاب والدخول ما ممكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما. اضافة الى موضوع اعادة الاعمار وعودة الجنوبيين لقراهم وتثبيت الحدود البرية لاحقاً.
وعن التواصل مع «حزب الله» للتطبيق، قالت المصادر: «نحن نعتمد اطار العمل المشترك وهو واضح وينص على عودة ابناء القرى المعمول بها من المدنيين».
وغداً يُعقد اجتماع افتراضي عسكري لبناني - اسرائيلي لتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي، وتاريخ بدء تنفيذ الانسحاب منهما.
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