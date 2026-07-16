ترامب: الشرع سيتولى التعامل مع ملف حزب الله
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: اللواء
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:كرَّر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لـ«فوكس نيوز» «أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع ملف حزب الله معتبراً أنه سيتعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة عن إسرائيل».
وأوضح ترامب «أن الشرع لن يهدم المباني، وابدى اعتقاده بأنه (الشرع) سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في طريقة تعامله مع حزب االله، مؤكداً أنه يعلم بأن الشرع يرغب في القيام بذلك.
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