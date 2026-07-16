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كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي»

  • 16 July 2026
  • 43 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: الديار

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