Tayyar Article
وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين التوجّه إلى أقرب مكان آمن
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :54
الأرجنتين تسجل الهدف الثاني في مرمى إنكلترا (2-1) في نصف نهائي كأس العالم 2026
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ارجنتين تعادل النتيجة 1-1
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23 :29
إنكلترا تسجل هدف التقدم في مرمى الأرجنتين (1-0) في نصف نهائي كأس العالم 2026
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23 :54
الأرجنتين تسجل الهدف الثاني في مرمى إنكلترا (2-1) في نصف نهائي كأس العالم 2026
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23 :49
ارجنتين تعادل النتيجة 1-1
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23 :43
رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: مضيق هرمز لا يزال مفتوحا والنفط يتدفق رغم الهجمات الأخيرة على حركة الشحن
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التلفزيون الإيراني: إخلاء مستشفى "الشهيد بقائي" في الأهواز مؤقتاً عقب سقوط عدة صواريخ أميركية في محيطه
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23 :30
مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية: أضرار لحقت بمنازل سكنية جراء هجمات أمريكية على مدينة أهواز دون تسجيل خسائر بشرية
-
23 :29
إنكلترا تسجل هدف التقدم في مرمى الأرجنتين (1-0) في نصف نهائي كأس العالم 2026
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شرطة أتلانتا تستعد للقاء قبل نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإنجلترا
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16 July 2026
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إنجلترا والأرجنتين.. "فوكلاند" تشعل الجدل قبل نصف النهائي
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15 July 2026
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15 July 2026
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15 July 2026
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15 July 2026
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قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات
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15 July 2026
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قشة لفة: جنبلاط فوق وجنبلاط تحت، وهل يحضّر ترامب مقلباً بالرئيس؟
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15 July 2026
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شو الوضع؟ تعويذة "التجريبية" إلى التطبيق برعاية أميركية ومسار الإنسحاب الكامل في مهبّ المجهول... ترامب يواصل التلويح ب"عصا" الشرع!
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15 July 2026
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السفارة الاميركية: المحادثات في روما كانت مثمرة وإيجابية وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية
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15 July 2026
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البطريرك الحويك طوباويًا... لقاء احتفالي فني بدعوة من بترونيات
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15 July 2026