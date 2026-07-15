Tayyar Article
وكالة مهر: سماع دوي انفجارات في بندر عباس في إيران
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15 July 2026
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29 mins ago
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source: tayyar.org
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وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين التوجّه إلى أقرب مكان آمن
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رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء
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الجيش الأميركي: ضرباتنا تستهدف قدرات عسكرية لإيران تستخدم لتهديد السفن في مضيق هرمز
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22 :23
وكالة أنباء مهر الإيرانية: دوي 3 انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد
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21 :44
الجيش اللبناني: نفذنا دوريات وأقمنا حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاويه وكفردونين
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21 :37
ترامب: على إيران التصرف بشكل أفضل
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-
23 :03
وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين التوجّه إلى أقرب مكان آمن
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22 :31
رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء
-
22 :23
الجيش الأميركي: ضرباتنا تستهدف قدرات عسكرية لإيران تستخدم لتهديد السفن في مضيق هرمز
-
22 :23
وكالة أنباء مهر الإيرانية: دوي 3 انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد
-
21 :44
الجيش اللبناني: نفذنا دوريات وأقمنا حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاويه وكفردونين
-
21 :37
ترامب: على إيران التصرف بشكل أفضل
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15 July 2026
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قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات
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15 July 2026
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قشة لفة: جنبلاط فوق وجنبلاط تحت، وهل يحضّر ترامب مقلباً بالرئيس؟
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15 July 2026
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15 July 2026
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السفارة الاميركية: المحادثات في روما كانت مثمرة وإيجابية وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية
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15 July 2026
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البطريرك الحويك طوباويًا... لقاء احتفالي فني بدعوة من بترونيات
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15 July 2026
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بلدية فرون: أي بيان يصدر باسم البلدة من خارج المرجعيات لا يلزم أهاليها ولا يعكس رأيهم
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15 July 2026