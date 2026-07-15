البقاع الغربي - عثر على جثتي مواطنين من بلدة ينطا قضاء راشيا، أب وابنه، في خراج بلدة حلوة - قضاء راشيا.وبعد شيوع الخبر وضع الجيش طوقا امنيا حول المكان، وباشرت الأجهزة الامنية والطبيب الشرعي التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وخلفياتها كما اسباب الوفاة.