تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي فُقد الاتصال به بتاريخ ١٩ /٤ /٢٠٢٦ وتبيّن في ما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، وجرى تسلّمه من اللّجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ ١٥ /٧ /٢.٢٦ .وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:- من مواليد ١٦ /١١/ ٢٠٠٢ الميدان الشرقي – زحلة.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ ٧ /٣ /٢٠٢٤.- حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.- الوضع العائلي: عازب.(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)