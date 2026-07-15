شو الوضع؟ تعويذة "التجريبية" إلى التطبيق برعاية أميركية ومسار الإنسحاب الكامل في مهبّ المجهول... ترامب يواصل التلويح ب"عصا" الشرع!
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15 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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اتجهت رياح تعويذة "المناطق التجريبية" إلى التطبيق برعاية أميركية لصيقة، في ظل أجواء احتفالية مستمرة على مستوى واشنطن من جهة والدولة اللبنانية من جهة ثانية. وفيما أعلن أن مفاوضات روما ستُستتبع بتواصل عسكري لبناني - إسرائيلي - أميركي ذات طابع تقني، تبقى طريق الإنسحاب الكامل وتحرير الأرض طويلة، لا بل في مهبّ المجهول. وهذا المسار الساعي لإشاعة أجواء تفاؤلية، ينتظر أيضاً زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لبحث مدى جدية واشنطن في تقديم إنجازات فعلية للبنان.
في هذا الوقت، كما تابع ترامب التلويح ب"عصا" الرئيس السوري أحمد الشرع قائلاً إنه "سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله وأنا أعلم أنه يرغب في القيام بذلك". ودعا ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" إسرائيل إلى إعادة الانتشار في لبنان للتركيز على إيران، بحسب تعبيره، كما رأى أن "الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرًا جيدًاً".
ومن روما تم الإعلان عن الإتفاق على تطبيق ما ورد في اتفاق - الإطار في "منطقتين تجريبيتين". وأعلنت السفارة الأميركية في لبنان أنّه "تمّ الإتّفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة". واوضحت أنه "الآن سننتقل إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ كافة بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل".
وقد أفادت معلومات ان المنطقة التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون، وهي خليط بين قرى محتلة وأخرى محررة.
وفي المواقف أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي" أن "صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي الينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي". وقال: "أهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان، مشدداً على أن "حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية".
وعلى خط داخلي آخر، اقر مجلس النواب في جلسته العامة سلسلة من اقتراحات القوانين، فيما سجل اشتباك معتاد ببن نواب من الكتائب ورئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب الخلاف حول بند متعلق بمتقاعدي وزارة الإعلام.
وفي تطورات الوضع العراقي ذات التداعيات على لبنان، أدرجت السلطات العراقية "حزب الله" اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية المعتمدة، استناداً إلى الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب. وطالت العقوبات ايضاً رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي.
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