اعلنت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان، ان "المحادثات في روما اختُتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة".واشارت الى انه "سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان".