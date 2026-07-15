بلدية فرون: أي بيان يصدر باسم البلدة من خارج المرجعيات لا يلزم أهاليها ولا يعكس رأيهم
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أوضحت بلدية فرون في بيان، أن "البيان المتداول والمنسوب الى أهالي بلدات الغندورية وفرون وصريفا، لا يمثل أهالي البلدة ولا يعبر عن موقفهم ولم يصدر عن أي من المرجعيات الرسمية أو الاهلية في البلدة".
وأكدت البلدية أن "أهالي فرون يعبرون عن مواقفهم عبر مؤسساتهم الشرعية وفي مقدمها البلدية والمراجع المحلية المعنية، وأن أي بيان يصدر باسم البلدة من خارج هذه المرجعيات لا يلزم أهاليها ولا يعكس رأيهم".
وجددت تأكيدها على "احتضان الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة"، مثمنة "دوره في حماية الوطن وأبنائه"، مؤكدة انه "لم تسجل في بلدة فرون اي إجراءات سلبية او ملاحقات بحق أي من شباب البلدة، ولم نعهد من الجيش اللبناني إلا القيام بواجبه الوطني في حفظ الامن والاستقرار".
كما جددت البلدية رفضها واهالي البلدة بشكل تام، "ما يسمى بالمناطق التجريبية لما يمثله هذا الطرح من خدمة للعدو عبر اطالة وجوده في الاراضي اللبنانية وإحداث شرخ بين الجيش الوطني وشعبه"، مؤكدة وقوفها "خلف مواقف الثنائي الوطني وكل الشرفاء في هذا الوطن، والتمسك بكل ما يجمع اللبنانيين حول القضايا الوطنية المصيرية وفي مقدمها تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية والحفاظ على الوحدة الوطنية".
ودعت "الجميع الى تحري الدقة في نسبة المواقف الى البلدة واحترام مؤسساتها ومرجعياتها بما يحفظ الحقيقة ويصون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".
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