منذ سريان وقف إطلاق النار في منتصف الشهر الماضي، تراجعت العمليات العسكرية بشكل ملحوظ، بينما امتنع حزب الله عن تنفيذ أي هجمات. إلا أن هذا الواقع لا يُنظر إليه على أنه تسوية دائمة، بل مرحلة انتظار تخضع لحسابات سياسية وعسكرية تتجاوز لبنان، ولا سيما مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.وبينما يرى متابعون أن أي مواجهة واسعة قد تدفع طهران إلى تفعيل أوراقها الإقليمية، وفي مقدمتها حزب الله إذا اعتبرت أن مصالحها أو أمنها الاستراتيجي يتعرضان لخطر مباشر، ترى اوساط سياسية ان هناك سيناريوهات قد تدفع إلى تبديل قواعد الاشتباك. فهناك من يرى أن أي عملية إسرائيلية واسعة تستهدف مواقع استراتيجية داخل الجنوب ، أو توسع العمليات العسكرية لتشمل الضاحية أو مدناً رئيسية، قد يفرضان واقعاً جديداً يدفع الحزب إلى الرد، كما أن مستقبل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يبقى عاملاً مؤثراً فإذا تعثرت هذه الجهود أو انهارت بالكامل، قد يزداد احتمال العودة إلى الخيار العسكري، خصوصاً إذا اقترن ذلك بتصعيد ميداني إسرائيلي على الأرض.في المقابل، يعتقد خبراء في الشؤون الأمنية ان توقيت أي تحرك وحجمه يبقيان مرتبطين بقراءة طهران لمسار المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة.