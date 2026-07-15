Tayyar Article
مصادر العربية: انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية قبل زيارة عون لواشنطن
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15 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
18 :21
وكالة مهر الإيرانية: قذائف أميركية أصابت موقعا في جزيرة هنجام
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18 :18
بلدية فرون: أي بيان يصدر باسم البلدة من خارج المرجعيات لا يلزم أهاليها ولا يعكس رأيهم تتمة
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18 :17
خاص - هل تدفع تطورات إيران "الحزب" إلى العودة للمواجهة؟ تتمة
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17 :41
"معاريف" عن مسؤول إسرائيلي: المنطقتان التجريبيتان ستُشكّلان اختبارا لقدرات الجيش اللبناني على نزع سلاح "حزب الله"
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17 :30
السفارة الأميركية في بيروت: اتفاق بين لبنان واسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام
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