Tayyar Article
باسيل استقبل وفداً من تجمع الصناعيين في البقاع
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة الأستاذ نقولا أبو فيصل، بحضور النواب سليم عون، شربل مارون، وسامر التوم، ومنسق قضاء زحلة في التيار السيد إلياس البخاش.
وتناول اللقاء واقع القطاع الصناعي في البقاع، والتحديات التي تواجه الصناعيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إضافةً إلى سبل دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الدور التنافسي للصناعة اللبنانية، لما تمثّله من ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد وتأمين فرص العمل.
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