



أدرجت السلطات العراقية "حزب الله" اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية المعتمدة في البلاد، استناداً إلى الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار إجراءات تستهدف شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب.

ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة ضمن إطار العقوبات، مع تعميمه على المصارف والجهات المعنية للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وموجّه إلى الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة الخارجية العراقية، فإن الإجراء جاء استناداً إلى كتاب من وزارة الخارجية العراقية تضمّن إبلاغاً بقرارات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).





وأشار الكتاب إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، بتاريخي 18 و22 حزيران 2026، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، بدعوى تسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم "داعش"، إلى جانب فرض عقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بـ"حزب الله"، وذلك بموجب الأمر التنفيذي المعدّل رقم 13224، في إطار مواصلة استهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي تعتمد عليها تلك الجهات.



ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة ضمن إطار العقوبات، مع تعميمه على المصارف والجهات المعنية للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.