Tayyar Article
تنبيه عاجل: احذروا رسائل الاحتيال
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يتمّ تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) منسوب صدورها عن شركة OMT LEBANON تُبلغ المواطنين بوجود مخالفة سرعة وتطلب إليهم دفع مبالغ مالية والدخول إلى رابط يحمل اسم شركة OMT.
يهمّ شركة OMT أن تؤكّد أنّ هذه الرسائل والرابط وهمية وتضليلية وغير صادرة عن شركةOMT ، ولا تمّت إليها بأيّ صلة وتُستخدم لأغراض احتيالية.
تحذّر شركة OMT المواطنين من هذه الرسائل وتطلب إليهم عدم الضغط على الرابط وعدم تداول هذه الرسائل وعدم مشاركة أيّ معلومات أو بيانات مالية، والتحقّق دائمًا من القنوات الرسمية لشركة OMT.
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