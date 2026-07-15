خلال الزيارة الأخيرة للسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الى عين التينة بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لمخاطبته بالقول: "كانوا عندي قبل ما توصل 22 سفيراً أوروبياً"، فردَ السفير عيسى بالقول: "أنا قد الـ22"، فهَمّ الرجلين بالضحك والمزاح.. ويشير مراقبون إلى أن رئيس المجلس كان يريد تمرير رسالة الى عيسى بقدرته على حشد أوروبي كبير داعم للبنان في استعادة حقوقه، إلا أن ردّ السفير الأميركي كان عفوياً لكنه حمل في طياته رسالة للرئيس بري بأن الأميركي يملك مفاتيح الحل والربط والضغط على إسرائيل للإنسحاب من الجنوب ووقف الحرب وليس الأوروبي.