السلطات العراقية تدرج حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية
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15 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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أدرجت السلطات العراقية “حزب الله” اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية في العراق، استناداً إلى الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب.
ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأسماء المدرجة ضمن إطار العقوبات.
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