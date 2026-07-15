Tayyar Article
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر: الإعداد والاتفاق بشأن المناطق التجريبية بجنوب لبنان ستتحقق قريبًا
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15 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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إيران تهدد ممرات الطاقة في المنطقة تتمة
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القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا أعادت توجيه سفينتين تجاريتين منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران
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السلطات العراقية تدرج حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية تتمة
-
16 :03
معلومات للـLBCI:
- اجتماع عسكري اسرائيلي لبناني سيعقد افتراضيا (online) يوم الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ
-
15 :52
وزارة الاقتصاد والتجارة: نحذّر من التلاعب أو الاحتكار أو تهريب المحروقات، ولن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار السوق
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