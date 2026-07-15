بالفيديو: مشاهد "مروّعة"... انفجار صهريج محمل بالغاز
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15 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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مشاهد "مروّعة" من الهرمل أثناء انفجار صهريج محمل بالغاز.
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