ينظّم نادي الزعرور، بالتعاون مع ePositive، مهرجان Zaarour Vibes من الخميس 16 إلى الأحد 19 تموز، يومياً ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر، فيما تنطلق فعاليات يوم الأحد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.ويقدّم المهرجان أول تجربة صيفية من نوعها، تجمع بين سحر الطبيعة، والموسيقى، والترفيه، والمأكولات والمشروبات، في أجواء جبلية منعشة بعيداً عن صخب المدينة ورطوبة الساحل.وعلى مدى أربعة أيام، تنبض ضفاف البحيرة بالحياة مع برنامج يومي حافل، يتضمن فرقاً موسيقية حية، وعروض ألعاب نارية تزيّن سماء الزعرور، إلى جانب جلسات مميزة على ضفاف البحيرة تمنح الزوار تجربة استثنائية لا تُنسى.كما يضم المهرجان أكثر من 90 عارضاً ومصمماً ومبدعاً يقدمون أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم ضمن سوق متنوع يضم الحرف اليدوية، والأزياء، والإكسسوارات، والتصاميم المحلية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منافذ المأكولات والمشروبات التي ترضي مختلف الأذواق، ومساحة كبيرة مخصصة للألعاب والأنشطة الخاصة بالأطفال والمراهقين.وللعائلات نصيبها أيضاً، إذ يوفر Zaarour Vibes برنامجاً متكاملاً من أنشطة الأطفال، والألعاب، والمسرحيات، والعروض الترفيهية، ليكون وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة.أما الأسعار، فقد رُوعيت لتكون في متناول الجميع، حيث يبلغ رسم الدخول 500 ألف ليرة لبنانية، فيما يكون الدخول مجاناً للأطفال دون سن الثامنة، مع الإشارة إلى أن جميع العروض والأنشطة داخل المهرجان مجانية بعد الدخول.