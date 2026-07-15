مهرجان Zaarour vibes تجربة صيفية بين الطبيعة والموسيقى... إليكم تفاصيلها
-
15 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
ينظّم نادي الزعرور، بالتعاون مع ePositive، مهرجان Zaarour Vibes من الخميس 16 إلى الأحد 19 تموز، يومياً ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر، فيما تنطلق فعاليات يوم الأحد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.
ويقدّم المهرجان أول تجربة صيفية من نوعها، تجمع بين سحر الطبيعة، والموسيقى، والترفيه، والمأكولات والمشروبات، في أجواء جبلية منعشة بعيداً عن صخب المدينة ورطوبة الساحل.
وعلى مدى أربعة أيام، تنبض ضفاف البحيرة بالحياة مع برنامج يومي حافل، يتضمن فرقاً موسيقية حية، وعروض ألعاب نارية تزيّن سماء الزعرور، إلى جانب جلسات مميزة على ضفاف البحيرة تمنح الزوار تجربة استثنائية لا تُنسى.
كما يضم المهرجان أكثر من 90 عارضاً ومصمماً ومبدعاً يقدمون أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم ضمن سوق متنوع يضم الحرف اليدوية، والأزياء، والإكسسوارات، والتصاميم المحلية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منافذ المأكولات والمشروبات التي ترضي مختلف الأذواق، ومساحة كبيرة مخصصة للألعاب والأنشطة الخاصة بالأطفال والمراهقين.
وللعائلات نصيبها أيضاً، إذ يوفر Zaarour Vibes برنامجاً متكاملاً من أنشطة الأطفال، والألعاب، والمسرحيات، والعروض الترفيهية، ليكون وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة.
أما الأسعار، فقد رُوعيت لتكون في متناول الجميع، حيث يبلغ رسم الدخول 500 ألف ليرة لبنانية، فيما يكون الدخول مجاناً للأطفال دون سن الثامنة، مع الإشارة إلى أن جميع العروض والأنشطة داخل المهرجان مجانية بعد الدخول.
-
Just in
-
15 :24
تحليق طيران مسير في أجوء بيروت وصولا الى الضاحية على علو منخفض
-
15 :21
ترامب لـ"فوكس نيوز": الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرًا جيدًا
-
15 :10
الجيش الأميركي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران تتمة
-
14 :56
القيادة الوسطى الأميركية: أنهينا جولة صباحية من الضربات ضد إيران
-
14 :52
الرئيس بري يرفع الجلسة العامة إلى تمام الساعة ٦ من مساء اليوم
-
14 :45
بالفيديو: مشاهد "مروّعة"... انفجار صهريج محمل بالغاز تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بالفيديو: مشاهد "مروّعة"... انفجار صهريج محمل بالغاز
-
كيف علّق مرقص بعد إقرار القانون؟
-
خلال مفاوضات روما... هذا ما طالب به الجيش الإسرائيلي!
-
برّي: "عم بتحمّلك كتير"!
-
إشكال في مجلس النواب... ماذا يحصل؟
-
نائب "الحزب": كلّنا ثقة بإيران!
-
الرئيس عون: "صيغة الإطار" أفضل الممكن وواشنطن باتت تصغي إلينا
-
سيزداد شعوركم بالحرّ... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
-
ابتزّ الفتيات وهدّدهنّ... عبر تطبيقات التعارف!
-
وديع عقل: وزير العدل غائب بالكامل عن السمع والمسؤولية منذ عام ونصف!
-
طرابلسي يدعو إلى إقرار حزمة قوانين تربوية
-
هزة أرضية تضرب هذه المنطقة اللبنانية فجر اليوم!
-
أين لبنان من رياح هرمز؟
-
مَن سيرث الدور الإيراني في لبنان؟
-
إسرائيل تستبدل بالاحتلال التقليدي في جنوب لبنان حرية التدخل والسيطرة بالنار
-
هذا ما تركزت عليه النقاشات في الجلسة الأولى لمفاوضات روما!
-
علي الطاهر… تلة العقدة والتسوية
-
ولاية ثانية لرئيس الجامعة اللبنانية: تجنبٌ للفراغ أم تراجعٌ عن مبدأ عدم التجديد؟
-
لبنان على لائحة «بؤر الجوع»... مجدّداً
-
توقيف «عميل إسرائيلي» خطير مقرّب من الحزب سرّب معلومات أفضت لاغتيال أهم قادة الصف الأول!
-
-
Just in
-
15 :24
تحليق طيران مسير في أجوء بيروت وصولا الى الضاحية على علو منخفض
-
15 :21
ترامب لـ"فوكس نيوز": الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرًا جيدًا
-
15 :10
الجيش الأميركي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران تتمة
-
14 :56
القيادة الوسطى الأميركية: أنهينا جولة صباحية من الضربات ضد إيران
-
14 :52
الرئيس بري يرفع الجلسة العامة إلى تمام الساعة ٦ من مساء اليوم
-
14 :45
بالفيديو: مشاهد "مروّعة"... انفجار صهريج محمل بالغاز تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بتهمة استغلال نفوذ لصالح نجله.. إدانة وزير الصناعة الجزائري السابق بثلاث سنوات سجنا والبراءة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق
-
-
15 July 2026
-
الجيش الأميركي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران
-
-
-
15 July 2026
-
«بلاك روك» تسجل قفزة بنسبة 20 % في أرباح الربع الثاني
-
-
15 July 2026
-
الصين تحتجز عالمًا أمريكيًا منذ عامين بتهمة التجسس.. وترامب يفشل في إطلاق سراحه
-
-
-
15 July 2026
-
بالفيديو: مشاهد "مروّعة"... انفجار صهريج محمل بالغاز
-
-
-
15 July 2026
-
مصر.. تطورات مهمة في قضية دهس المواطنين بـ"سيارة ترفع علم إسرائيل"
-
-
15 July 2026
-
كيف علّق مرقص بعد إقرار القانون؟
-
-
-
15 July 2026
-
بلجيكا تعلن مقتل عدة أشخاص في حريق بموقع بناء في بروكسل
-
-
-
15 July 2026
-
خلال مفاوضات روما... هذا ما طالب به الجيش الإسرائيلي!
-
-
-
15 July 2026
-
نوعان من الأطعمة يساعدان في خفض الكوليسترول.. تعرَّف عليهما
-
-
15 July 2026