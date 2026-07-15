قال وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في تصريح عن اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد: "هذا اقتراح قانون انتظرناه لسنوات، وهو قضية إنسانية تضمن حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة أسوةً بسائر موظفي الدولة".