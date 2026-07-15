خلال مفاوضات روما... هذا ما طالب به الجيش الإسرائيلي!
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قالت معلومات "الجديد" إنّ الجانب الإسرائيلي يطالب أن تتولى عملية الإشراف بعد انتهاء الجيش اللبناني من سحب السلاح لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية وجهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب "ليس اليونيفيل".
وأضافت المعلومات: "يناقش الجانب اللبناني إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ "التحقّق" تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة وهي خطوة تتطلب تعديلاً أو غطاءً قضائياً لبنانياً يتيح تنفيذها بصورة قانونية."
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