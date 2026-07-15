أقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.

وبعد اعتراض النائب فراس حمدان على سرعة إقرار القانون، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: "يا حبيبي يا عيني… عم بتحمّلك كتير، خلص"، فأجابه حمدان: "قلبك كبير معلي".