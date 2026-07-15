Tayyar Article
مجلس النواب يقر اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد معدلًا بالتصويت بالمناداة بأكثرية 61 صوتًا ومعارضة 30
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15 July 2026
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57 mins ago
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source: tayyar.org
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خلال مفاوضات روما... هذا ما طالب به الجيش الإسرائيلي! تتمة
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"بلومبرغ": وكالة سلامة الطيران الأوروبية ترفع مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط
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13 :17
مجلس النواب يقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون حماية المستهلك بأغلبية التصويت
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