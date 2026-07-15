إشكال في مجلس النواب... ماذا يحصل؟
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15 July 2026
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19 mins ago
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source: tayyar.org
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أفاد مراسل "الجديد" عن وقوع إشكال داخل مجلس النواب بين نواب كتلة التنمية والتحرير وعدد من نواب التغيير و"الكتائب" على خلفية التصويت على اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد.
وأفادت المعلومات أنّ النواب يطالبون بالتصويت بالأسماء على مشروع القانون مؤكّدين على أنّه لم يحظ بالأكثرية والإشكال مستمر بين عدد من نواب الكتائب والتغيير وحركة أمل.
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