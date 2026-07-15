ابتزّ الفتيات وهدّدهنّ... عبر تطبيقات التعارف!
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15 July 2026
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30 mins ago
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source: tayyar.org
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:
"بتاريخ 1-7-2026، ونتيجة المتابعة المستمرة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف المدعو:
ك. ح. (مواليد عام 1993، سوري)
لإقدامه على ابتزاز عدد من الفتيات، حيث كان يتعرّف إليهن عبر أحد تطبيقات التعارف، ويتواصل معهن بواسطة خاصية الاتصال المرئي (Video Call)، ويحضّهن على إرسال صور شخصية، أو يعمد إلى الحصول عليها بوسائل مختلفة، ومن ثم يقوم بابتزازهن وتهديدهن بنشرها في حال عدم تلبية مطالبه.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، أو الاتصال على الرقم: 01-423780، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشدّد هذه المديرية العامة على أهمية التحلّي بالوعي والحذر عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وعدم مشاركة صور لأنفسهم بطريقة غير لائقة أو المعلومات الشخصية مع أي شخص، ولا سيّما تلك التي قد تُستغلّ بطرق غير قانونية، حفاظًا على الخصوصية وتفاديًا للوقوع ضحية لأعمال الابتزاز أو الاستغلال.
كما تذكّر بأن جرائم الابتزاز الإلكتروني هي أفعال يعاقب عليها القانون، وتدعو كل من يتعرّض لأي تهديد أو ابتزاز إلى عدم الخضوع لمطالب الفاعلين، والإبلاغ فورًا عن أي حالة مشابهة لدى الجهات القضائية المختصة، أو عبر خدمة «بلّغ» المتوافرة على الموقع الإلكتروني https://isf.gov.lb، أو من خلال تحميل التطبيق (App) العائد لقوى الأمن الداخلي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد أن الإبلاغ المبكر يساهم في حماية الضحايا، والحدّ من انتشار هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها".
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