كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر اكس:مرفوضٌ تماماً هذا الواقع الكارثي لدوائر السجل التجاري، القاضي العقاري، والتنفيذ في بعبدا!​القضاة والموظفون مهجرون في بيئة عمل تفتقر لأدنى مقومات الكرامة، بينما مصالح المواطنين مهددة بالخراب والخسارة.وتحية تقدير لكل قاضٍ وموظف يؤمّن استمرارية العمل في ظل ظروفٍ كهذه!​وزير العدل غائب بالكامل عن السمع والمسؤولية منذ عام ونصف! لامبالاةٌ تدميرية تهجّر المستثمرين وتذلّ السلطة القضائية وأجهزتها.​عائدات هذه الدوائر تكفي لتجهيز أفضل الأبنية الحديثة... فأين تتبخر هذه الأموال ولمن تذهب؟الفساد يقتل لبنان!