وديع عقل: وزير العدل غائب بالكامل عن السمع والمسؤولية منذ عام ونصف!
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر اكس:
مرفوضٌ تماماً هذا الواقع الكارثي لدوائر السجل التجاري، القاضي العقاري، والتنفيذ في بعبدا!
القضاة والموظفون مهجرون في بيئة عمل تفتقر لأدنى مقومات الكرامة، بينما مصالح المواطنين مهددة بالخراب والخسارة.
وتحية تقدير لكل قاضٍ وموظف يؤمّن استمرارية العمل في ظل ظروفٍ كهذه!
وزير العدل غائب بالكامل عن السمع والمسؤولية منذ عام ونصف! لامبالاةٌ تدميرية تهجّر المستثمرين وتذلّ السلطة القضائية وأجهزتها.
عائدات هذه الدوائر تكفي لتجهيز أفضل الأبنية الحديثة... فأين تتبخر هذه الأموال ولمن تذهب؟
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