Tayyar Article
وكالة "مهر": واشنطن قصفت برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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10 :39
"الجديد" من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
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وصول الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأميركية الى السفارة الأميركية في روما لاستكمال الجولة السادسة من المفاوضات
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10 :39
"الجديد" من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
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الجيش الإسرائيلي: القضاء العسكري يقضي بالسجن 5 سنوات على جندي إسرائيلي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني
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وكالة "تسنيم": مقتل 7 جنود في جنوب شرق إيران إثر غارات أميركية على بمبور والجيش الإيراني سيرد على الهجوم الأميركي
-
10 :07
وصول الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأميركية الى السفارة الأميركية في روما لاستكمال الجولة السادسة من المفاوضات
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