Tayyar Article
الحرس الثوري: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة "أعمالها العدوانية"
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15 July 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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