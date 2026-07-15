أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 تموز 2026
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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البناء: خفايا وكواليس
خفايا
تقول مصادر دبلوماسية إن أهمية تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فكرة فرض رسوم عبور بنسبة 20% على الملاحة في مضيق هرمز يكشف نمطاً من الارتجال في صناعة القرار يناقض الصورة التقليدية التي تقدم الولايات المتحدة بوصفها دولة تخطيط طويل الأمد ومؤسسات مستقرة. ويكشف أن ما يصدر لاحقاً عن كبار مسؤولي الإدارة لتقديم كل انعطافة على أنها جزء من خطة عبقرية أو استراتيجية محكمة للرئيس ترامب يبدو، في كثير من الأحيان، أقرب إلى محاولة لإضفاء التماسك على قرارات اتخذت بصورة شخصية، وإلى مراعاة نرجسية الرئيس في إدارة فريقه، ولا سيما في ظل ما شهدته الإدارة من إقالات واستقالات متكررة لمسؤولين اختلفوا مع ترامب في ملفات أساسية أو عارضوا خياراته السياسية. ما يمنح القراءة الإيرانية حول إمكانية فرض التغيير على ترامب بالصمود وإثبات الفشل مصداقية عالية.
كواليس
يقول مصدر سياسي إن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي يواجه معضلة تكاد تجعله غير قابل للتنفيذ، لأن كل خطوة فيه تحمل تناقضاً سياسياً يصعب على الطرفين احتماله. فكل إجراء يمنح السلطة اللبنانية فرصة لتقديم إنجاز دبلوماسي، كأي انسحاب إسرائيلي أو تسليم منطقة للجيش، سيُصوَّر داخل “إسرائيل” على أنه تراجع يمس سردية حكومة بنيامين نتنياهو عن “النصر الكامل”، ويهزّ نظرية الأمن الجديدة التي قامت على الاحتفاظ بمناطق عازلة لحماية المستوطنات الحدودية. وفي المقابل، فإن كل خطوة تُبقي الاحتلال أو تمنح “إسرائيل” مكسباً سياسياً أو أمنياً إضافياً، تزيد من تآكل شرعية السلطة اللبنانية التي تواجه أصلاً أزمة ثقة داخلية. ولذلك تبدو المفاوضات، وفق المصدر، وكأنها بحث عن إبرة في كومة قش، عبر تقليص مفهوم “المناطق التجريبية” جغرافياً وتطبيقياً وسيادياً حتى يصير عدم القيام بأي شيء أفضل من ارتكاب فضيحة.
الجمهورية: أسرار
تخشى جهات رسمية أن يحاول أكثر من طرف ربط تنفيذ صيغة الإطار بمآل المواجهة الأميركية – الإيرانية، فيما يعمل لبنان على تثبيت مسار مستقل يحميه من تقلّبات الإقليم.
لاحظت أوساط متابعة، أنّ التصعيد السياسي لبعض القيادات لا يوازيه قرار بالذهاب إلى مواجهة داخلية، وأنّ السقف المرتفع يُستخدم لتحسين شروط التفاوض وحماية القاعدة الشعبية.
يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة حركة ديبلوماسية عربية باتجاه بيروت، هدفها دعم الرئاسة ومنع احتكار أي محور إقليمي للتأثير في القرارات اللبنانية.
اللواء: أسرار
حسب مصادر أجنبية فإن فكرة استبدال قوات أميركية أو مختلطة تابعة لقيادة المنطقة الوسطى قد تكون من بين أبرز النقاط في قمة واشنطن بعد أسبوع.
ما يزال أحد الوزراء يبحث عن مكتب وجهاز إداري للانطلاق في عمله، الذي يشكل تحدياً له وللبنان أيضاً..
فوجئ المواطنون في تبريرات مؤسسة كهرباء لبنان، ولفت نظرهم الى احتمال حصول Blachout بانقطاع عام للكهرباء في أي وقت خلال هذا الصيف.
نداء الوطن: أسرار
توقعت مصادر نيابية أن ترتفع حدة النقاش في مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الإعلام على خلفية "استسهال" شروط لإطلاق مواقع إخبارية ما يحول الإعلام إلى منصَّات فوضوية لا تمت إلى الحرية بصلة ولا تستبعد المصادر أن يُصار إلى إدخال تعديلات على هذه المادة.
تلقى وزير الدفاع تنويهًا من مرجعية رسمية بسبب رده عالي السقف على شخصية نيابية انتقدت الوزير بطريقة شعبوية
أكدت مصادر أن التحالف الأميركي القطري بصدد توقيع اتفاقية أولية مع العراق للبدء في دراسات تحديث وتوسيع خط أنابيب كركوك-بانياس، الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر. ويُعد واحداً من خمسة مشاريع كبرى لخطوط أنابيب النفط والغاز العابرة للحدود باتجاه سوريا، وهي مشاريع قيد العمل حالياً.
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